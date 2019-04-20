"سلمان للإغاثة" يعالج 100 جريح في تعز و44 طفلا بالمكلا

يستفيد 100 جريح من اتفاقية جديدة وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة تعز جنوبي اليمن، فيما استفاد 44 طفلا من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب لأطفال المكلا.

وذكر مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية في مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله المعلم، في بيان، أن المركز وقع عقدا مع مستشفى "الصفوة" في تعز لعلاج 100 جريح، ضمن اتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية للمصابين في الداخل اليمني، وتفعيل نظام الإحالة الطبي وتعزيز اقتصاد البلاد.

وأشار المعلم إلى أن الاتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 400 ألف دولار أمريكي، موضحا أنه سيتبع هذا العقد عقود أخرى لعلاج عدد آخر من المصابين اليمنيين.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان في مدينة المكلا جنوبي اليمن عمليات قلب مفتوح و15 حالة قسطرة خلال حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب لأطفال اليمن.

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وبلغ عدد المستفيدين في اليوم الثالث للحملة 44 طفلا يمنيا، تنوعت الحالات المعالجة ما بين أمراض خَلْقية مثل ضيق الشرايين وفتحات بين البطينين ورباعية فالوت.

وفي محافظة أخرى، وزع المركز 500 سلة غذائية تزن 37 طناً للنازحين والمتضررين في مناطق موشج والسويدية ومخيم بني جابر في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، ضمن المساعدات الإغاثية لتحالف دعم الشرعية.

كما وزع 200 سلة غذائية تزن 14 طناً و800 كيلوجرام على النازحين والمتضررين في قرية منظر بمديرية الحوك في جنوبي مدينة الحديدة، فيما استفاد في محافظة مأرب نحو 3 آلاف فرد من 500 كرتون من التمور، وزعها مركز سلمان للإغاثة في حي الشركة وحارة صحن الوطن.