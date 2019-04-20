المهرة تستقبل محافظها بالذبائح ابتهاجا بنجاته من محاولة الاغتيال

وصل محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت والموكب المرافق له مساء أمس، إلى العاصمة الغيضة حيث استقبله الأهالي بنحر الإبل وذلك تعبرا عن سعادتهم بنجاته من محاولة الإغتيال الآثمة التي تعرض لها مؤخراً إثر عودته من محافظة حضرموت ومشاركته في الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب في سيئون وإبتهاجا بوصوله إلى مدينة الغيضة عاصمة المهرة ..

في هذه الأثناء عبر المحافظ باكريت عن شكره وتقديره البالغ للشيوخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية وكافة المواطنين المستقبلين والمهنئين له بالسلامة موجها بتوزيع لحوم هذه الذبائح على الفقراء والمساكين والمحتاجين من أهالي مدينة الغيضة ..

وأوضح الشيخ محمود علي القميري أن نحر الإبل وتقديم الطعام هي عرف قبلي يتوارثه أهالي المهرة كتعبير عن الفرح والسعادة بقدوم المسافر والضيف وشفاء المريض وهي عاده وتقليد تتوارثه الأجيال .

في ذات السياق نظم الأهالي المستقبلون مأدبة عشاء أقيمت على شرف المحافظ باكريت والموكب المرافق له حضرها العديد من القيادات العسكرية والأمنية والشيوخ والأعيان ومدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية .