أعلن التحالف العربي، فجر السبت، بدء عملية لتدمير شبكة الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع، بمعسكر دار الرئاسة بصنعاء. وكان طيران التحالف نفذ غارتين استهدفتا معسكر النهدين بمحيط دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية الإيرانية. Advertisements ووفق مصادر إعلامية ذكر التحالف انه تم " تدمير كهف لتخزين طائرات بدون طيار بمعسكر الرئاسة بصنعاء". وأكد أن الاستهداف يتوافق مع القانون الإنساني وقواعده العرفية. وقال التحالف:"اتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين في محيط المعسكر المستهدف بصنعاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يُعلن بدء عملية تدمير شبكة "بدون طيار" الإيرانية بمحيط الرئاسة بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.