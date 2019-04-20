شاهد "صورة"... فراشة تثيراستغراب المصلين بأحد مساجد حضرموت وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين التهامي - لفتت فراشة انتباه المصلين في مسجد جامع العيق بمديرية الريدة وقصيعر / المشقاص بساحل حضرموت المصلين حينما بركت في فراش المسجد وبحسب مواطنون ان الفراشة كانت تحمل على ظهرها رسما الاهيا نقش بشكل واضح لقبة الصخرة بالمسجد الاقصى المبارك فك الله اسره من قبضة اليهود على جناحيها وقام العديد من المصلين باخذ صور لتلك الحشرة وهم مستذكرين قدرة الله الحكيم وعظمته وقال مراقبون ان ذاك الوسم المنقوش على جناحي الفراشة قد يكون اية تنبية للمسلمين في اقطار الارض ان المسجد الأقصى المبارك السليب طال أمده بيد الغاصبين اليهود وذهب بعضهم بالتحليل بالقول لعله تنبيه بان اليهود دخلو مرحلة الجد في هدم المسجد الاقصى المبارك وبناء هيكلهم المزعوم على انقاضة الجدير ذكره ان ظاهرة ظهور تلك الفراشة قد تكرر وبالذات في ذات المسجد المذكور الامر الذي خلف ذهولا بين او ساط مرتادي المسجد



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