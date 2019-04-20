شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ”ملك الخمور” الذي أغضب الخليجيين وتعرض للسب واحتفت به ”إسرائيل” بعد نشر ”هذا الفيديو” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صراحةً وبلا خجل وبدون مواربة، دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور والذي يصفه ناشطون بـ "ملك الخمور" ، دعا دول الخليج، إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا أن إيران هي “العدو” الأكبر لدول الخليج.

وقال في فيديو نشره على حسابه في “تويتر” إن إسرائيل “دولة متقدمة علميا واقتصاديا وإلكترونيا، ولا توجد دولة بقوتها الاقتصادية وأمورها الأخرى في الوقت الحاضر”.

وأضاف: “ماذا ننتظر.. إذا كانت مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم، فلماذا لا نعمل سلاما ونكون واضحين، بدلا من الاختباء وعدم الوضوح”.

Advertisements

وتابع الحبتور بالقول: “هم أفضل من غيرهم، عدونا الأكبر هي إيران وليست إسرائيل، ولا داع للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من مليونين منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية”، على حد تعبيره.

واحتفى حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر” بدعوة “الحبتور” وأعاد تغريدة الفيديو الذي نشره.