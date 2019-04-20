صحفي يوجة رسالة لزعيم عربي تحزن كل اليمنيين وتهز وجدانهم والجميع يترقب الرد ... تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - ناشد الصحفي المعروف محمد الخامري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إطلاق سراح فتاة يمنية ووالدها يتم اعتقالهم بسجن حكومي مصري منذ شهرين.

وقال الخامري ان فتاة يمنية ووالدها يعتقلان بسجن تابع للشرطة المصرية دون جرم ارتكباه . واضاف بالقول :" فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه تحية طيبة وبعد طالت الحرب ودُمرت بلادنا وجار علينا الزمن وأصبحنا بلا دولة ولا وطن آمن، ولجأنا اليكم في مصر الحبيبة، كملاذ آمن وأشقاء كرام؛ كان لكم الفضل في إرساء مداميك الجمهورية في ستينيات القرن الماضي.. اليوم؛ نحن اليمنيين ضيوف مصر وأنت كبير مصر ورَبُّ الأسرة المصرية، وحق الضيف على المضيف إكرامه وحمايته وحفظ كرامته، وهناك اثنين من ضيوفكم الكرام (رجل مُسن مريض وابنته) معتقلين لأكثر من شهرين في قسم قصر النيل بالقاهرة دون جرم ارتكباه، والنيابة برأتهما وحفظت القضية.. لم يعُد لهم ولأسرتهم المكلومة بفقدهم بعد الله جل وعلا إلا أنت وعدلك وشهامتك، ودورك كأب للجميع لتفريج كربتهم وإنقاذهم مما هم فيه، وإخراجهم من محبسهم، فلا يُظلم في مصر احد وانت رئيسها وكبيرها يافخامة الرئيس.. آملين توجيهاتكم حفظكم الله بإخراجهم من الحبس بناءً على قرار النيابة ببراءتهم وحفظ القضية.. وتفضلوا بقبول فائق التحية وبالغ التقدير



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