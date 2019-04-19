شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الملك المخلافي يغرد مجددا في سلسلة تغريدات نارية فماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية الاسبق في صفحته الشخصية على موقع التواصل تويتر( ان من يعرف جماعة الحوثي يدرك أنها لن تفرط بما تعتقد انها أوراق بيدها اكانت ارض كالحديدة مثلا او حتى معتقلين، وستبقى محتفظة بكل ذلك الى اللحظات الأخيرة قبل هزيمتها لتحصل مقابل ذلك على وضع افضل في التفاوض فلا يجب الركون على تنفيذ أي اتفاقات مجزأة معها، انه التفكير الأمامي اللعين.

واكد المخلافي ان الحروب تحركها اوهام طرف اقصائي يظن مقدرته على إقصاء الأخرين والانتصار عليهم، وتراق دماء كثيرة قبل ان ينكشف الوهم في النهاية.

واضاف المخلافي السلام أيضا قد يكون وهما وله نفس نتائج وهم الحرب إذا لم تكن الاغلبية الحريصة على السلام مدركة لمخاطر الترويج لسلام زائف.

وبين المستشار الرئاسي ان ‏الشعوب ترفض الحروب وتعاني من اثارها المدمرة في كل المجالات وتنشد السلام والحياة ، ولكنها لا تستسلم لمن يعتقد انه بالقوة يمكن ان يسيطر عليها و يفرض عليها الاستسلام .

هذا هو قانون الحياة الذي لم يفهمه كل من اعتقد انه بالقوة والدمار والرعب والخوف سيفرض ارادته على أي شعب .

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وفي تغريدة اخرى قال المخلافي انه ‏لا يوجد عاقل يريد الحرب ، ولكن المأساة ان من يقرر الحرب ويتحكم بمسارها هم المعاتيه ، اصحاب مشاريع وأوهام السيطرة والإقصاء ونزعات التحكم بالبشر بدعاوى زائفة دينية او عنصرية او أيدلوجية .

وهم من يحرم الناس الحياة والسلام ويتسببون بالدمار وهو ما تعمله جماعة الحوثي في بلادنا .

‏‏وأكدعبدالملك المخلافي انه لا يوجد مع الأسف في الطرف الحوثي يد مقابلة تقابل اليد الممدودة للسلام من جانب الشرعية .

وكذا لايوجد عقلاء يستفيدون من دعوة رئيس الجمهورية للسلام في خطاب سيئون ولهذا ستضيع الفرصة وستستمر الحرب مع جماعة لا تفهم الا لغة الحرب والدمار ولا تفهم لغة السلام والأخوة والحفاظ على الوطن .

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