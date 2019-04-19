بالصور والفيديو .. إسقاط احدث طائرة تجسس مقاتلة في صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

وزع الإعلام الحربي مشاهد وصور لاسقاط الدفاعات الجوية اليوم الجمعة لأحدث طائرة استطلاعية من نوع “wing loong” تابعة للعدوان الامريكي السعودي في محافظة صعدة.

وأظهرت المشاهد والصور استهداف الطائرة واحتراقها ولحظة سقوطها وارتطامها بالأرض.

وتعد الطائرة التجسسية المقاتلة التي أسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة من نوع “wing loong” التي تعتبر من أفخر الصناعات العسكرية الصينية.

وتعتبر طائرة Wing Loong غير المأهولة نسخة جيدة عن طائرة “أم كيو-9 ريبير” (MQ-9 Reaper) الأميركية، وتوفر هذه الطائرة خدمات المراقبة والضرب الدقيق للأهداف الأرضية على مدى 4000 كلم.

والطائرة وينج لونج الصينية التي تم إسقاطها مسلحة بصاروخين جو – أرض AKD-10 مضادة للدروع من الجيل الثالث الصيني، ومزودة برادار الفتحة الاصطناعية ويمكن تزويدها بصواريخ هيلفاير.

Advertisements

وتحمل الطائرة وينج لونج الصينية 200 كغ من الأسلحة وأجهزة الاستشعار وتستطيع التحليق في السماء لمدة 20 ساعة متواصلة.