شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشخصيات اليمنية التي جمدت السلطات التركية أرصدتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الجريدة الرسمية التركية، عن قائمة ضمت أسماء شخصيات يمنية جمّدت أنقرة أرصدتها لديها.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا -خبرًا صحافيّ رصدته صحيفة “عدن الغد”- قرارًا بتجميد أرصدة 5 شخصيات يمنية بينهم الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456.

وإضافة إلى صالح، ضمت القائمة كل من القائد العسكري في جماعة الحوثي، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الجماعة عبدالله يحيى الحاكم، وزعيم الجماعة المتورط بأعمال تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن، عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح.

ووفقًا للقرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تُجمّد لغاية 26 فبراير/ شباط 2020، وأن جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصول مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.