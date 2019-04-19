شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلون بلا حدود : اليمن في المرتبة الأخيرة في حرية الصحافة لعام 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليمن في المرتبة الأخيرة، في حرية الصحافة، خلال العام 2019.

وقالت المنظمة، إن ممارسة العمل الصحفي في اليمن لاتزال هي الأخطر في منطقة “الشرق الأوسط” وشمال أفريقيا حيث احتلت اليمن المرتبة، 168 ضمن الدول العربية.

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وأكدت المنظّمة، في تقريرها للعام 2019 الذي أصدرته اليوم الخميس، إنّ “وتيرة الكراهية ضد الصحافيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحافيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر”.

وأشارت إلى أنّ 24 بالمئة فقط من 180 بلداً ومنطقة تمت دراستها تبدو في وضع “جيد” أو “أقرب إلى الجيد” لحرية الصحافة، مقابل 26 بالمئة في 2018.