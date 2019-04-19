شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اغتيال ضابط أمن بشرطة تعز(الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي بمحافظة تعز، اليوم الجمعة، انه اغتيل نائب ضابط أمن شرطة تعز النقيب محمود الحميدي. وأشار المصدر في إفادته الى “المشهد اليمني” أن النقيب الحميدي تم اغتياله في حي الجمهوري من قبل الجماعات الخارجة عن النظام والقانون. وتزايدت الاغتيالات الامنية بتعز خلال الفترة الماضية.

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