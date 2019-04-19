شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي اليمني يتحدث عن معركة وطنية هامة يجب ان تكون الفوز من اجل خير البلد وحماية الشعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثنى قطاع الاشراف المصرفي في البنك المركزي على الشركات التجارية وشركات صرف العملات التي لم تاخذ في المضاربة في العملة, وهي تدعو الاعمال التجارية الى تفعيل و استخدام حساباتها المصرفية.

وفي هذا الصدد, يوصي قطاع الاشراف المصرفي بان تبقى المصارف وشركات صرف العملات التي لاتكهن سلبا في السوق بعيدا عن الكيانات التي تفعل ذلك, لان البنك المركزي سيستخدم جميع الادوات والاجراءات القانونية, المحلية والدولية, ضد شركات صرف العملات التي هي devaluating العملة بالتخمين لان هذه معركة وطنية هامة يجب ان تكون الفوز من اجل خير البلد وحماية الشعب من هذه الاجراءات.

ويؤكد قطاع الاشراف المصرفي ايضا انه سيتم, من خلال القنوات القانونية المحلية والدولية, ان تقدم الى المحكمة شركات صرف العملات التي تشارك في غسل الاموال, وتمويل الارهاب, و المضاربة العملات, وتهريب العملة خارج البلد.

#منقول من : صفحة البنك المركزي اليمني (#عدن) على الفيس بوك.