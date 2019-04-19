مجلس الأمن يعبر عن قلقه إزاء تعثر اتفاق «ستوكهولم» ويدعو لتنفيذه

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عدن - ياسمين التهامي - عبّر مجلس الأمن عن قلقه إزاء تعثر «اتفاقات استوكهولم» التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أواخر العام الماضي.



وحذر من أعمال العنف التي «تهدد بتقويض وقف النار» في الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين في المدينة الساحلية.



ووافق الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع على بيان عبروا فيه عن «قلقهم البالغ» من أنه بعد أربعة أشهر من اتفاقات استوكهولم «لم يجر تنفيذها بعد».



ودعوا مليشيات الحوثي والحكومة إلى «الانخراط بشكل بناء» مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، وطالبوهما بـ«اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية داخل اليمن».



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