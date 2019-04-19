شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تكشف عن تطور جديد وخطير في قضية مقتل خاشقجي يتعلق بـ الإمارات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت تركيا عنصري استخبارات اماراتيين في اسطنبول وقالت انها تحقق في صلتهما بحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت رويترز اليوم الجمعة عن مسؤول تركي لم تسميه ، قوله ان : «السلطات التركية اعتقلت عنصري استخبارات إماراتيين في اسطنبول بشبهة التجسس».
وقال المسؤول التركي : «نحقق فيما إذا كان وصول أحد عنصري الاستخبارات الإماراتيين له صلة بمقتل خاشقجي».
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