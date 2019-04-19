شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف معسكراً غربي قعطبة عقب سيطرت الحوثيين عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، سلسله غارات جوية على معسكر سيطر عليه الحوثيون أمس، غرب مديريه قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال شهود عيان أن مقاتلات التحالف العربي استهدف آليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في المعسكر الذي كان مقر اللواء مدرع، الذي سيطر عليه الحوثيون مساء أمس الخميس عقب مواجهات مع الجيش. وتشهد جبهات الضالع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني مع مليشيات الحوثي، التي تمكنت من السيطرة على منطقة العود غرب قعطبة أمس الخميس.



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