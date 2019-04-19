شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : آخر قلاع الشرعية في الشمال على (وشك السقوط) والحوثيون يستعدون لإعلان الانفصال (تطورات خطيرة + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة لموقع بويمن إن مليشيات الحوثي على وشك إسقاط آخر مديرية في محافظة الضالع من جهة شمال الوطن، بعد إسقاطها لمديرية العود.

وذكرت مصادر محلية لـ "بويمن" أن قوات الجيش والمقاومة في جبهات الضالع تتعرض لخذلان كبير من قبل قيادة الشرعية والتحالف العربي وسط خيانات كبيرة من مشائخ القبائل المتحوثين.

وحذرت المصادر من سقوط قعطبة بيد الحوثيين في حال استمر خذلان الشرعية للجيش والمقاومة.

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واستغربت المصادر عدم تحريك التحالف والشرعية للتعزيزات اللازمة من المحافظة الجنوبية المحررة.

ولم تستبعد المصادر أن الحوثيين بتحركهم نحو إسقاط مريس وقعطبة يريدون تهئية الأوضاع لإعلان الانفصال عن جنوب الوطن، بالتعاون مع دعاة الانفصال والتمزيق.