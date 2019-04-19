مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار مقذوف بمنطقة الحصبة شمال "صنعاء"

قُتل ثلاثة أشخاص؛ نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات مليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة الحصبة، شمال العاصمة صنعاء، مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر محلية خاصة لـ"يمن شباب نت"، "إن مقذوفا من مخلفات المليشيات الحوثية، كان بحوزة ثلاثة أشخاص بمنطقة الحصبة، شمال العاصمة" صنعاء" وأثناء محاولتهم العبث به، انفجر المقذوف ما أدى إلى مقتلهم".

وأوضحت المصادر أن انفجار المقذوف حدث عند قيام أحد الأشخاص العبث به، ما أدى إلى انفجار المقذوف، وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وهم: معاذ عبدالله الفقية، ورياض حاتم الجبراني، ومحمد محمد شراحة.

يذكر أن المقذوفات التي خلفتها مليشيات الحوثي كانت قد أدت إلى سقوط العديد من الأطفال بين قتيل وجريح في مناطق متفرقة في العاصمة "صنعاء" القابعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية منذ سنوات.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر من انفجار مقذوف داخل فصل مدرسي في مديرية همدان، شمال غرب العاصمة صنعاء، ما أدى الى مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية طلاب.

