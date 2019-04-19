شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على بن بريك ..مسهور يقول ان الإصلاح متواطئ مع الحوثيين ضد الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي والكاتب الجنوبي هاني مسهور ان الإصلاح متواطئ مع الحوثيين ضد الجنوبي. ورد هاني مسهور في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" على نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك الذي قال ان الحوثي استعان بتوقف جبهات الشمال لتفعيل جبهاته مع الجنوب حيث قال مسهور في رده:"عميق للغاية مضمون ما يطرحه الشيخ هاني بن بريك فالاستراتيجية الجنوبية مازالت تلتزم بموقفها مع التحالف العربي وتعمل على تثبيت التوازنات القائمة. واضاف: حتى وأن تواطئ حزب الاصلاح بتسليمه المواقع العسكرية للحوثيين في محافظة إب للضغط على المحافظات الجنوبية

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