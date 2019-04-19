شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : هذا ما وجدته شرطة مطار عدن اليوم بحوزة فتاة يمنية وهكذا تم التصرف معها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى أمن مطار عدن الدولي القبض على إمرأه وبحوزتها حبوب مخدرة بعد تفتيشها من قبل الشرطة النسائية التابعة لقوات حماية أمن المطار بقيادة/ خالد الخيلي .

وأكد مصدر أمني في المطار بأن جنود من قوة حماية المطار رصدوا ( ف. ف . ا ) بعد الاشتباه بها وإحضار الشرطة النسائية لتفتيشها وعند التفتيش تم العثور على 16 شريط مخدر داخل ملابسها الداخلية .

وتم توقيف المرأة وتسليمها مع المضبوطات للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية في القضية .

ولقيت هذه الحادثة إشادة واسعة بإنجازات السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي، حيث تم تكريم الجنود الذين قبضوا على المرأة من قبل قوات التحالف العربي واشادوا بدورهم ويقضتهم الدائمة .

