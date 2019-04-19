شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : هذا ما وجدته شرطة مطار عدن اليوم بحوزة فتاة يمنية وهكذا تم التصرف معها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ألقى أمن مطار عدن الدولي القبض على إمرأه وبحوزتها حبوب مخدرة بعد تفتيشها من قبل الشرطة النسائية التابعة لقوات حماية أمن المطار بقيادة/ خالد الخيلي .
وأكد مصدر أمني في المطار بأن جنود من قوة حماية المطار رصدوا ( ف. ف . ا ) بعد الاشتباه بها وإحضار الشرطة النسائية لتفتيشها وعند التفتيش تم العثور على 16 شريط مخدر داخل ملابسها الداخلية .
وتم توقيف المرأة وتسليمها مع المضبوطات للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية في القضية .
ولقيت هذه الحادثة إشادة واسعة بإنجازات السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي، حيث تم تكريم الجنود الذين قبضوا على المرأة من قبل قوات التحالف العربي واشادوا بدورهم ويقضتهم الدائمة .
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل : هذا ما وجدته شرطة مطار عدن اليوم بحوزة فتاة يمنية وهكذا تم التصرف معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.