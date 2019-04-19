شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يتقدم بإتجاه الضالع والإنتقالي يقول انه "ينتحر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، اليوم، تهديدًا لمليشيات الحوثيين عقب تقدمها في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال شطارة في تغريدة عبر "تويتر"، "الحوثي يعرف حدوده .. اذا فكر دخول الضالع فقد قرر الانتحار.. واذا فكر دخول حد يافع فسيفتح على نفسه أبواب جهنم .. جنوب ما بعد ???? ليس كما قبله".

وحسب مصادر اعلامية اطلقت مليشيات الحوثي صاروخا بالستيا على محافظة الضالع، ولكن لم يتسبب الصاروخ بأي أذى أو إصابات.

وتقدمت مليشيا الحوثيين في مديرية العود بمحافظة اب المحاذية للضالع . فيما استمرت المليشيا بالتقدم بإتجاه الضالع التي انسحبت منها في العام 2015.