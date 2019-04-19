شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: رقص بلقيس فتحي بعفوية أمام زوجها يشعل صفحات الميديا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للفنانة اليمنية بلقيس فتحي ظهرت فيه بكل عفوية ترقص وتتمايل أمام زوجها لتشعل السوشيال ميديا وتحصد عدد كبير من المشاهدات.

رقص الفنانة بلقيس فتحي وتصوير زوجها لها بعفوية عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق السناب شات لاقى رواجاً والكثير من التعليقات الجميلة لعفويتها وطرافتها إذ رقصت على أنغام أغنية خليجية بطريقة مرحة وسط ضحكات زوجها لتحصد الكثير من التعليقات ويتمنى لها جمهورها دوام الفرح والسعادة.



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