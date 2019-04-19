شكرا لقرائتكم خبر عن قتل فتاة ” حرقًا ” بعدما أبلغت عن تحرش مدير المدرسة بها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقيت طالبة 19 عاما في بنجلادش مصرعها، حرقًا، بعد أن أبلغت عن تحرش مدير المدرسة بها.

وكانت الفتاة قد أبلغت الشرطة بما حدث، إلا أن الضابط الذي أخذ إفادتها صورها بالفيديو وهي تدلي بشهادتها، وتسرب الفيديو لاحقا إلى وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر على نطاق واسع، في حين تلجأ العديد من الفتيات في بنجلاديش إلى الإبقاء على حوادث التحرش الجنسي بهن سرًا.

Advertisements

وألقت الشرطة القبض على مدير المدرسة، وتظاهر مجموعة من الناس في الشوارع للمطالبة بالإفراج عنه، ملقين باللوم على الفتاة الضحية.

وأثناء ذهاب الفتاة لتأدية الاختبارات بالمدرسة اصطحبتها زميلة لها إلى سطح المدرسة، قائلة إن إحدى صديقاتها تعرضت للضرب وتحتاج مساعدتها، لتتفاجأ بوجود 5 أشخاص ملثمين أحاطوا بها وطلبوا منها سحب البلاغ ضد مدير المدرسة. وعندما رفضت، أشعلوا النار فيها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



