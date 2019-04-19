الكشف عن مخطط جديد لإسقاط محافظة شمالية ستسقط العاصمة بعد السيطرة عليها .. ماذا يجري خلف الكواليس؟

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عدن - ياسمين التهامي - اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، أهمية الاعداد الجيد لمعركة تحرير عمران من ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لتحرير العاصمة صنعاء باعتبارها البوابة الشمالية للعاصمة ومنطقة ربط بين معقل الحوثي بصعدة، مشيرا خلال لقائه محافظ عمران اللواء عبدالرحمن الصعر ومدير عام شرطة عمران العميد أحمد عبدالله مرشد، بالعاصمة المؤقتة عدن الثلاثاء الماضي الى مجمل المستجدات وطبيعة الأوضاع العامة الخدمية والأمنية والعسكرية التي تعيشها عمران.



وشدد الميسري على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الصفوف ولم الشمل لأبناء محافظة عمران في مواجهة الميليشيا الانقلابية وتحرير عمران من سيطرة العصابات الحوثية المتمردة المدعومة من إيران.

. مؤكداً اهمية ان تبذل قيادة محافظة عمران مزيداً من الجهود لتوفير الاحتياجات والتغلب على كل الصعوبات والمشكلات لما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين، وكسر الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية بمنع وصول المساعدات الإغاثية للمحتاجين لها.

وأكد الميسري، أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تولي جُل اهتمامها بمختلف محافظات الجمهورية بينها محافظة عمران لمعالجة المشكلات الناجمة عن سيطرة ميليشيا التمرد الانقلابية، وأبرزها الاحتياجات في الجوانب الخدمية والتنموية بهدف التخفيف من معاناة سكانها والعمل على تحريرها واستكمال باقي محافظات الجمهورية.

من جانبه ثمن اللواء الصعر، ما تقوم به الدولة من جهود لدعم ومساندة قيادة محافظة عمران في توفير الاحتياجات وضمان وصول المعونات الغذائية والإغاثية لأبناء عمران..معرباً عن امتنانه لجهود وزير الداخلية في دعم قيادة محافظة عمران وجهازها الأمني للقيام بواجباتهم الوطنية على أكمل وجه.



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