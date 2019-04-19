شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة الرئيس الأمريكي ‘‘ترامب’’ في جريمة قتل .. و‘‘قاضٍ يمني’’ يترأس الجلسة وتوقعات بحكم ’’الإعدام’’ (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيات الحوثي، الأربعاء، محاكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب على خلفية مقتل رئيس المجلس السياسي السابق، صالح الصماد، الذي قتل بغارة جوية للتحالف العربي في الحديدة.

وبحسب وكالة “سبأ” الحوثية ، فقد “عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة صباح اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس صالح علي الصماد ومرافقيه“.

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وذكرت الوكالة أن “الجلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي امين علي احمد زبارة، تلا رئيس استئناف النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة القاضي وضاح سلطان القرشي قرار الاتهام في القضية رقم ( 12) لسنة 2019م جريمة جسيمة تضمن (62) متهما اولهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية وانتهاء بالمتهم معاذ عبد الرحمن عباس“.

وأشار ت جزائية الحوثيين إلى أن “المتهمين المحبوسين احتياطيا وعددهم (10) متهمين يمنيين والفارين من وجه العدالة وعددهم (52) متهما أجانب ويمنيين اشتركوا في اتفاق جنائي، حيث استهدفوا موكب رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد القائد الأعلى للقوات المسلحة باستخدام الطائرات العائدة للمتهمين من الأول حتى المتهم السابع والأربعون بحي سبعة يوليو في مدينة الحديدة في التاسع عشر من شهر ابريل 2018م ما أدى إلى مقتل المجني عليه ومرافقيه “.