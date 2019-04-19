شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مجزرة جديدة ومروعة في ”العود” وقناة إخبارية تنقل أول المشاهد لما حدث.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجوم نفذته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الخميس، على قرى ووديان منطقة العود المحاذية لمحافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" في اليمن، أن المنطقة شهدت معارك استمرت حتى ما بعد ساعات الفجر.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن أكثر من 24 قتيلا من الميليشيات الحوثية سقطوا في المعارك الليلية، التي امتدت إلى محور مريس شمالي الضالع.

ووصلت صباح الخميس تعزيزات عسكرية من مركز محافظة الضالع إلى قطاع العود في إب.

Advertisements

ونفذت طائرات التحالف العربي أكثر من 15 غارة استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في قطاع منخلة وحمك والسلسلة الجبلية الواقعة بين الضالع وإب.

وكشفت مصادر عسكرية وطبية عن مقتل نحو 150 شخصا من ميليشيات الحوثي في معارك مع القوات الحكومية وغارات طائرات التحالف العربي خلال 3 أيام في جبهات القتال في الضالع وإب.

شاهد الفيديو: