شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السعودية تنسحب من هذه المحافظة اليمنية مع ترسانتها الضخمة .. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت القوات السعودية مدينة سيئون ظهر يوم الخميس . وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان القوات السعودية غادرت في طريقها صوب منفذ الوديعة. Advertisements واشار المصدر الى ان القوات السعودية غادرت عقب انتهاء مهمة تأمين جلسات مجلس النواب . ووصلت هذه القوات قبل اسبوع.

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