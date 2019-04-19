شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع وصول تعزيزات.. عاجل: أنباء عن قتلى وجرحى نتيجة سقوط صاروخ بالسيتي حوثي(صور أولية) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أطلقت ميليشيا #الحوثي صباح اليوم صاروخ باليستي استهدف مقر قوات الحزام الأمني بمنطقة حكولة. مصادر مطلعة لـ حضرموت21 إفادات بأن الصاروخ خلف عددا من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.
الجدير بالذكر أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت مساء يوم الأمس إلى الضالع للمشاركة في القتال ضد الحوثيين بعد أنباء اعتزام الحوثيين السيطرة على بعض القرى في الضالع.
ونفذت وحده من القوات الخاصه من المقاومه الجنوبية عملية نوعية في الجبهة الحدودية بمحافظة الضالع حيث أسفرت العملية عن مقتل خمسة حوثيين.
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