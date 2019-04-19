شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يشن حرب سياسية وإعلامية على الضالع ويمهد الطريق للحوثيين لاحتلالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال كاتب وناشر صحفي في عدن أن من بدأ الحرب على #الضالع هو الرئيس عبدربه منصور هادي ومنظومته السياسية والإعلامية في حرب إعلامية وسياسية شاملة ,سعوا من خلالها إلى تحويل الضالع إلى عدو للجنوب، شيطنوا رجالها، من خلال إعلامهم القذر الممول من قوت الشعب !



وقال الصحفي "ياسر اليافعي" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" على صفحته الخاصة : لقد حاولوا بكل ما يستطيعون إلى إيجاد مشاكل مناطقية بين الضالع ويافع بهدف اضعاف الكل لصالح الحوثي والاصلاح .. ما يعني بإختصار سعوا إلى تمهيد الطريق لغزو حوثي كالعادة ..



وأكد "اليافعي" في ختام تغريدته إلى التأكيد برغم ذلك ستنتصر الضالع برجالها وبوحدة الصف الجنوبية ويجب مراجعة الأخطاء وسد الثغرات .... فالصورة باتت واضحة جدا .



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