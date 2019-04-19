شكرا لقرائتكم خبر عن طرد قائد بارز في الجيش اليمني من الإمارات .. والأخير يخرج عن صمته ويكشف المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد في الجيش اليمني ومدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع مسفر الحارثي أن الاماراتيين ابلغوه عدم رغبتهم في وجوده على اراضيهم.

وكان الحارثي يخاطب محمد الغيثي وهو قيادي بالمجلس الانتقالي.





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واضاف الحارثي: الأخ محمد.الغيثي هل تتذكر في شهر ٩ / ٢٠١٧ عندما كنت انا في ابوظبي وطلبت ألتقي بك انت واحمد حامد العيدروس ورفضوا الجماعة مقابلتي واليوم الثاني طلعتوا في الطيارة الى عدن.

وتابع : بعد اسبوع ابلغني الامارتيون عدم رغبتهم في وجودي في ابوظبي انا واسرتي هل تتذكر ولا ناسي … هذا موقف من يريد دولة وشعب اتجاه مواطن جنوبي كان قبلكم في النضال ضد الاحتلال الشمالي للجنوب … تحياتي,لكم يا حرس طارق عفاش.