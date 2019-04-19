شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل صادر عن قوات الجيش والمقاومة في مريس "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى "يمن الغد" بيان هام صادر عن اللواء 82 مشاه بمحافظة الضالع مساء اليوم الخميس ويعيد نشره كما ورد:

على خطى حثيثة بعزيمة الرجال الابطال يخوض أفراد اللواء 82 مشاه الى جانب رفاقهم من الجيش الجنوبي ومقاومته الباسلة والحزام الأمني وأبناء مريس الأحرار أشرس المعارك الحربية ضد مليشيات الحوثي في جبهة مريس المشتعلة".

حيث تمكن أبطال اللواء 82 الاشاوس من شن هجوم مباغت على قوات العدو على مشارف قرية القهرة المحاذية لمنطقة القرين حيث تمكن مقاتلينا من تكبيد قوات العدو خسائر فادحة بالأرواح والعتاد أجبرهم على التراجع والتقهقر الى المنطقة المحاذية للقرين".

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اما من ناحية الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإجرامية ضد سكان مناطق القهرة. و القرين فأنها تقوم بمنع المواطنين في تلك القرى من مغادرة منازلهم و إجبارهم على البقاء كدروع بشرية يحتمي بها جحافل مليشيات الحوثي الغازية لم تكتفي مليشيات الحوثي بهذه الجريمة الإنسانية البشعة بل أن إفراد هذه المليشيات تقوم بنهب ممتلكات المواطنين و مصادرتها تحت تهديد السلاح كما تقوم بسرق مزارع القات من وديان تلك القرى بصورة همجية تعكس بجلاء النوازع الشيطانية الإجرامية لمليشيات الحوثي سيئة السمعة والصيت وعلى ضوء هذه المستجدات ندعوا أبناء مريس الأحرار الى تحصين الجبهة الداخلية و اخذ الحيطة والحذر من العناصر الدخيلة على المنطقة خاصة وان منطقة مريس تعج بكثافة غير عادية من النازحين و العمال القادمين من عدة مناطق تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي".

وعليه فإنه لابد من اليقظة ومراقبة الوضع عن كثب بالتعاون مع كل الشرفاء والأحرار من أبناء مريس وكل من يؤمن بالحرية والعزة والكرامة كقيمة إنسانية لحياة يسودها الأمن والاستقرار والعيش الكريم بعيدا عن تسلط الطغاة والكهنوتية ".

ومن هنا نجدد وقوفنا الى جانب أبناء مريس الإبطال و كل القوى الحية المؤمنة بالحرية ونؤكد أن التماسك والصمود هي ضرورة حتمية لا رجعة عنها فتحية لكل الإبطال المرابطين في ميادين العزة والشرف في جبهة مريس وحتما النصر سيكون حليفنا باذن الله .

المكتب الإعلامي للواء الجنوبي 82 مشاه المرابط بجبهة مريس