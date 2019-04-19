شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تطلق صاروخ باليستي باتجاه محافظة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل مليشيا الحوثي الارهابية استخدام الصواريخ الباليسيته في قصف المحافظات اليمنية هذه المرة باتجاه محافظة الضالع. وقالت مصادر محلية إن الميشيا قصفت بصاروخ سقط في محيط معسكر قوات الحزام الامني. وذكرت مصادر أن الصاروخ قد يكون باليسيتي أو كاتيوشا. ولم يتسبب سقوط الصاروخ اي أذى أو اصابات.



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