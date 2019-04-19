فنان يمني يهاجم السعودية والامارات وينعت الفار هادي بـ”بالمركوز”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



هاجم الفنان اليمني عبود خواجه في اغنيته الاخيرة دول العدوان بقيادة السعودية الامارات ، واصفاً الفارهادي بـ “ديك يقود التحالف للداجه”. واستهدف الفنان خواجه في الاغنية تدخلات السعودية في حضرموت والمهرة واهان الفار هادي حيث وصفة بـ ديك قدم دعوة للتحالف والتحالف يتبعه . ووصف هادي بالمركوز الذي لا يعلم متى زواجه وبانه مجرد هارب عند السعودي. جدير بالذكر ان الفنان خواجه هاجم في الاونه الاخيرة مرتزقة السعودية والامارات على خلفية الاموال التي يستلمونها من تلك الدول مقابل تخليهم عن الارض والعرض .

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