شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم أسماء عشرة مشائخ وجهوا طعنة غادرة للشرعية وسلموا منطقتهم لمليشيا الحوثي وتسببوا بانتكاسة لقوات الجيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن قائمة لمشائخ الذين سلموا العود للمليشيا الحوثية وتأمروا وارتكبوا اكبر خيانة بحق المقاومة. الشيخ عبدالواحد الصيادي الشيخ مفيد الحالمي. الشيخ عقيل فاضل الشيخ اكرم الصيادي الشيخ وليد شاكر بابكر Advertisements الشيخ عبدالله محمد حمود الصباري الشيخ سلطان فاضل.. الشيخ عبد العزيز عياش الشيخ نبيل المضرحي الشيخ علي الشمة الشاهري المصادر ذاتها قالت ان كلا من عبده مسعد عياش و نبيل المضرحي وزيد المضرحي.. وعبدالواحد الصيادي واكرم عبدالواحد الصيادي ..ومجيب فاروق الصيادي ..انهم سلموا الشرنمة السفلى والعليا للمليشيات الحوثية.. وغدروا بقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية...

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