عملية عسكرية مشتركة للطيران المسير ووحدة المدفعية في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان نفذ سلاح الجو المسيرة مع وحدة المدفعية التابعتين لأبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس عملية مشتركة في جبل قيس بجيزان. وأفاد مصدر عسكري عن تنفيذ عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت مواقع مستحدثة للجنود السعوديين في جبل قيس بجيزان. يذكر أن سلاح الجو المسيرة والقوة الصاروخية نفذا في الـ5 من الشهر الجاري عملية مشتركة استهدفت مخازن أسلحة تابعة لمرتزقة العدوان في جبهة نهم.

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