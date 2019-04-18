تقدم كبير لابطال الجيش واللجان باتجاه يافع جنوب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

أحرزت اللجان الشعبية، خلال الساعات الماضية، تقدما ميدانيا مهما، بعد معارك عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي وسط اليمن.

وأفاد مصدر محلي بأن الجيش واللجان الشعبية حققت مكاسب ميدانية، بعد معارك شرسة مع مرتزقة العدوان في محافظة البيضاء.

واشار الى أن قتالا عنيفاً أندلع بين المرتزقة مع الجيش واللجان الشعبية تمكن على اثره ابطال الجيش واللجان من السيطرة على كافة مواقع المرتزقة في جبهة ذي ناعم، بعد قصف بالدبابات وصواريخ الكاتيوشا.

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وبحسب المصدر ذاته فإن من بين المواقع التي سيطرت عليها الجيش واللجان الشعبية ، جبل حلموس الاستراتيجي، الذي يعد أعلى قمة في ذي ناعم، ويطل على كافة المناطق في البلدة، وأجزاء من مديرية الزاهر جنوب البيضاء.

فضلا عن ذلك، أن السيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي، يمكن ابطال الجيش واللجان الشعبية من الوصول إلى مناطق يافع في محافظة لحج (جنوبا)، نظرا لموقعه المتحكم بالطريق الذي يربطها مع محافظة البيضاء.

وأرجع المصدر، تراجع المرتزقة أمام ضربات الجيش واللجان الشعبية بمختلف أنواع الاسلحة، بسبب حجم التسليح الذي يمتلكه مقاتلوها، وكلها أسلحة خفيفة.