سقوط عشرات المرتزقة خلال كسر زحف واسع بالضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع لقي العديد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم الخميس واصيب اخرون خلال كسر زحف واسع في محافظة الضالع. وأفاد مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة العدوان في جبهة مريس. وأكد المصدر سقوط العشرات من المرتزقة بين قتيل وجريح خلال كسر زحفهم الفاشل. وكان عدد من مرتزقة العدوان قد لاقوا مصارعهم أمس الاربعاء خلال عملية هجومية للمجاهدين في ذات الجبهة.

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