شكرا لقرائتكم خبر عن عقب وصول "معياد" الى عدن .. الدولار والريال السعودي يصلان الى هذا الحد مقابل الريال اليمني .. (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد محافظ البنك المركزي اليمني الى عدن يوم الخميس.

ووصل معياد قادما من الولايات المتحدة الامريكية عقب زيارة عمل.

وقداصلت العملات الأجنبية تراجعها اليوم أمام الريال اليمني وأشار آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الخميس الموافق18 ابريل 2019م إلى تراجع طفيف.. وفيما يلي أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء512البيع | 516 الريال السعودي : شراء| 135.5| 136.5 Advertisements أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء513البيع | 517 الريال السعودي : شراء 136.5البيع | 137.5 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال

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