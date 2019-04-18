شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. تحليق مفاجئ لطيران التحالف العربي في سماء هذه المحافظة المحررة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلق طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في محافظة تعز. وقال مراسل الشاهد نيوز انة سمع قبل قليل صوت طائرة تابعة للتحالف في سماء تعز . Advertisements ولم ينتج عن التحليق اي غارة حتى الان تفاصيل أوفى لاحقا.

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