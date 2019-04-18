شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الاحتجاجات في معسكر ابو موسى الاشعري في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ افراد قوات الامن الخاصة في محافظة الحديدة اليوم الخميس 18 ابريل 2019 الوقفة الاحتجاجية الثانية أمام معسكر ابو موسى الاشعري بمديرية الخوخة للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم المشروعة ، واستمرارهم في الاحتجاج حتى يتم صرف كافة مستحقاتهم المنهوبة واقالة الفاسدين.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عبارات تطالب باقالة قائد الامن المركزي صادق عطية واركان المعسكر عصام ديبزل ومحاسبتهما على نهب حقوق افراد القوات الخاصة المالية، وتنفيذ اجراءات غير قانونية كاعتقال عدد من ضباط و افراد المعسكر لمطالبتهم بحقوق مشروعة.

وعبر عدد من ضباط وافراد قوات الامن الخاصة بالحديدة عن استياءهم من تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم المشروعة بانزال لجنة خاصة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن نهب مستحقاتهم المالية، مشيرين إلى ان هولاء الفاسدين في معسكر ابو موسى الاشعري تقف خلفهم قيادات عسكرية وسياسية في الحكومة الشرعية.

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واكد بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية على ان افراد قوات الامن الخاصة في معسكر ابو موسى الاشعري بالخوخة مستمرون في تنفيذ الوقفات الاحتجاجية والتصعيد حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية واقالة الفاسدين.

ودعا بيان القوات الخاصة قيادة وزراة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة إلى الوقوف مع مظلومية افراد قوات الامن الخاصة وانصافهم وكذلك تغليب المصلحة العامة فوق كل المصالح الحزبية والشخصية.