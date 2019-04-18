شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ( هابي لاند ) فرع الاصباحي بصنعاء. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إفتتح اليوم الخميس ، سوبر ماركت هابي لاند فرع الاصباحي والذي يعد من اكبر المتاجر اليمنية بالعاصمة صنعاء .

ووسط حضور جماهيري كبير وإقبال غير مسبوق من قبل المتسوقين شهدها أول أيام الإفتتاح السوبر والذي يأتي تزمنآ مع اقترب شهر رمضان المبارك لتلبيه احتياجات المواطن بعروض خيالية وأسعار فاقت التنافسية.

وأكد المدير العام للسوبر ( ميثاق القدسي ) في تصريح لوسائل الاعلام على أن أفتتاح المركز في هذه الأوقات اتت من أجل تحقيق رغبة وطموح العملاء و المستهلكين وتلبية لإحتاجاتهم الضرورية وتوفير متطلباتهم الإستهلاكية بالأسعار المناسبة التي تتماشى مع الظروف الإقتصادية للبلاد والأوضاع المعيشية للمواطنين لاسميا خلال المرحلة الصعبه والواقع العصيب التي يمر بها المواطن اليمني منذ ما يقارب الأربعة أعوام.

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وأوضح مدير هابي لاند أن إدارة المركز لامست هموم المواطن ونظرت إلى معاناته بعين الإنسانية وتعاملت مع ظروفه المادية الحرجة وأوضاعة المعيشية الصعبة بمسؤولية تامه على أمل المساهمة في تخفيف المعاناة وإزالة بعضا من تلك الهموم التي أثقلت كاهل المواطن اليمني لا سيما في الآونة الأخيرة وهو ما دفعنا في الإدارة الى وضع عروض حصرية لاتقارن وأسعار خيالية لا تنافس في السوق اليمنيه نزولا عند القدرة الشرائية للمواطن اليمني وتماشياً مع ظروفه الأقتصادية الحرجة ووضعة المعيشي الصعب.

وكما اشار الى ان فكرة افتتاح للمركز أتت من أجل ضمان استمرار الحركة التجارية والإستثمارية في اليمن لاسميا في مثل هذه الظروف الإستثنائة التي تمر بها البلاد و ما تعانية من صعوبات في وصول السلع الأساسية وتوفير الإحتياجات الضرورية وفي ظل الإبتزاز العلني والإستغلال الواضح الذي يمارسة رجال المال والأعمال وتجار الجملة والتجزئة تجاه المواطن البسيط.

وأضاف (ميثاق القدسي) بقوله: أن عروض مهرجان افتتاح ستستمر من تاريخ إنطلاقه في (18 ابريل 2019م) حتى تاريخ 16 من نفس الشهر أو حتى نفاذ كمية العروض الى نهاية شهر رمضان المبارك .



واختتم المدير العام بالقول إن هابي لاند يقع في صنعاء _ حي الأصبحي شارع المقالح (مبنى مترو مول) .. داعيين المواطنين اليمنيين في العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة والمواطنيين الساكنين في الأحياء المجاورة لزيارة (هابي لاند ) والإستفادة من العروض الخيالية والاسعار الحصرية التي يقدمها المركز في مهرجان الإفتتاح.