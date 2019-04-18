شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع بالعاصمة صنعاء بين قيادات الحوثي.. تفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة امس الأربعاء عن انفجار الوضع المسلح بين قيادات ميلشيا الحوثي الانقلابية في أهم مدينة خاضعة لسيطرتها شمال البلاد.

وذكرت المصادر" أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قيادات تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وسط البلاد".

Advertisements وأضافت المصادر" أن المواجهات اندلعت عقب خلافات حادة بين قيادات الميلشيا، على خليفة تبادل التخوين جراء الانهيارات الجارية لصفوفها في جبهات القتال المختلفة".

وأوضحت المصادر" أن توترا كبيرا مسلحا يجري بين قيادات الميلشيا في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة". وأفادت المصادر " أن حشدا مسلحا وانحيازات تجري في الصف القيادي للميلشيا منذ أسبوع".

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