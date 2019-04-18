المتحدث بإسم القوات المسلحة يكشف عن عملية عسكرية نوعية في إب استمرت 72 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية يحييون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد بتحقيق الانتصارات المتتالية في كافة الجبهات.

واشار الى تأمين جبهة العود في محافظة إب بالكامل إثر عملية عسكرية نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية استمرت 72 ساعة.

وأكد العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الـ 72 ساعة الماضية كانت جحيما على الغزاة ومرتزقتهم حيث تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتم تطهير وتأمين عدد من المواقع من دنس الغزاة ومرتزقتهم.

وأشار إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية التفافية ناجحة على مواقع مرتزقة العدوان في ذي ناعم بمحافظة البيضاء تمكنوا خلالها من إحكام السيطرة الكاملة على جبل حلموص الاستراتيجي بالكامل وتطهير أكثر من 20 موقعا أبرزها مواقع شبكة صباح وشبكة الدرعيا وقرية الدرعيا وقرية صلواع ومواقع موجه.

ولفت إلى أنه تم تأمين المنطقة بمساحة تقدر ب 12 كيلو متر مربع.. مؤكدا أن عشرات المرتزقة قتلوا وأصيبوا خلال العملية كما تم اغتنام كمية من الذخائر والأسلحة المختلفة.

وبين العميد سريع انه وبهذه العملية العسكرية النوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية تم التقاء جبهة ذي ناعم بجبهة الزاهر.. معبرا عن شكر القوات المسلحة وامتنانها لأبناء ذي ناعم الشرفاء بمحافظة البيضاء الذين وقفوا موقفا مساندا لأبطال الجيش واللجان الشعبية.

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وفي محافظة إب أوضح العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية هاجموا مرتزقة العدوان في العود من ثلاثة مسارات، الأول باتجاه سوق الخميس والثاني باتجاه الخط العام الواصل إلى عسق والمسار الثالث باتجاه الميمنة وصولاً إلى نجد سنف.

وأشار إلى أن العملية الهجومية التي استمرت ثلاثة أيام أسفرت عن تطهير وتامين أكثر من 30 موقعاً, من بينها جبهة العود التى أصبحت مؤمنة بالكامل، مبيناً أن العشرات من المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، واغتنام عتاد عسكري كبير من مختلف الأسلحة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إن عمليات التطهير مستمرة لما تبقى من جيوب المرتزقة وملاحقة عناصرهم الفارين.

وأشاد بالموقف الوطني المشرف لمشايخ وأبناء العود الذين أبوا إلا أن يكونوا في صف الوطن ووقفوا إلى جانب إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية وهو موقف يسجل لأبناء العود الأحرار.

ودعا المتحدث الرسمي المرتزقة الفارين إلى تسليم أنفسهم للجيش واللجان، مؤكداً أنه سيكون لهم الأمان الكامل باعتبارهم مغرر بهم وقعوا ضحايا تغرير العدوان .

وأضاف “أما من سيصرون على موقفهم في صف العدوان فعليهم انتظار قدرهم المحتوم ونتائج عنادهم وإصرارهم”.