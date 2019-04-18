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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
حددت اللجنة المنظمة، اليوم الخميس، باب اليمن بالعاصمة صنعاء مكانا لمسيرة “ذكرى استشهاد الرئيس الصماد” المقرر اقامتها عصر غد الجمعة.
ودعت اللجنة في بيان لها أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد والمشاركة في المسيرة الجماهيرية في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الصماد ومرافقيه.
وأكدت على أهمية المشاركة الواسعة في هذه المسيرة للتأكيد على السير على نهج الرئيس الصماد وكافة شهداء الوطن حتى تحقيق النصر على قوى العدوان.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة حاشدة مرتقبة في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الصماد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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