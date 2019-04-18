على غرار فضيحة الحمار.. مرتزقة العدوان يعتقلون نسر بلغاري بتهمة التجسس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص

على غرار الحمار الذي إحتفل مرتزقة العدوان السعودي باعتقاله في يناير من العام 2017 بتهمة نقل الاسلحة الى ابطال الجيش واللجان الشعبية في تعز، ذكرت مصادر اعلامية اجتبية أن مرتزقة العدوان في تعز اعتقلت نسر بلغاري ظنأ منها أنه يعمل لصالح القوات في صنعاء.

واشارت المصادر الى أن أفراد من الوحدات العسكرية المسيطرة على مدينة تعز اعتقلت نسر أبيض كبير، موضحة أن النسر أبيض الرأس المسمى بـ “نيلسون” وصل إلى ​بلغاريا​ قادما من ​إسبانيا​، ليتزود هناك بجهاز ملاحة “جي بي إس” وحلقة تركب برجله، قبل أن يتم إطلاقه مع طيور أخرى.

وانفصل النسر عن سربه وضل الطريق، ثم طار إلى ​تركيا​ وعبر الجزء الأكبر من ​الجزيرة​ العربية ليهبط في محافظة تعز.

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وبحسب تغريدات رصدها ” الخليج 365 ” فعند وقوع النسر بيد مليشيات حزب الاصلاح المسيطرة على تعز ظن المرتزقة أن الحلقة برجله هي كاميرا صغيرة، وأن جهاز “جي بي إس”، هو ​جهاز تجسس​ لمصلحة قوات الجيش واللجان.

وأوضح رئيس مؤسسة الحيوانات البرية في بلغاريا، أميليان ستوينوف الذي تعرف على “نيلسون” بعد أن اتصل به اليمنيون هاتفيا، من خلال رقم ​الهاتف​ على الحلقة إنه شخصيا ركب الحلقة على رجل النسر.

ورغم كل ذلك، فإن مرتزقة العدوان لا يزالون يعتبرون النسر جاسوسا ويرفضون الإفراج عنه.

وكان مرتزقة العدوان اعلنوا في 2017م عن اعتقال حمار، وظهر الحمار عبر قناة سهيل التي وصفت اعتقال الحمار بالانجاز العسكري المهم واعتبرته اسير حرب.