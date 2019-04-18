وزير الأوقاف يلتقي لجنة المواقيت والأهلة وعدد من علماء المهرة

التقى وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ،اليوم ،بمدينة الغيضة محافظة المهرة، جمع من علماء وخطباء المحافظة، وناقش معهم ترشيد الخطاب الديني، بما ينسجم مع روح الإسلام الوسطي السمح.

وتحدث الوزير عن أهمية دور العلماء والخطباء والدعاة من ترشيد للخطاب الدعوي الذي يوحد ولا يفرق ويدعو للتسامح وينبذ الكراهية ويؤسس القيم النبيلة في الناس..لافتا إلى أنه من أوجب واجبات العلماء اليوم التحذير من خطورة الفكر الحوثي الدخيل على مجتمعنا اليمني المستورد من ايران..داعيا اياهم الى الحفاظ على الشباب بالدعوة بالحسنى والوسطية.

و حث الخطباء والعلماء على ضرورة الاصطفاف خلف قيادة البلد وولي أمرها رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، وتوحيد الكلمة و جمع الشمل في مواجهة الاخطار التي تحدق باليمن، ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الارهاب بكافة انواعه و اشكاله واوصافه .

بدورهم رحب الخطباء والعلماء بزيارة الوزير..مبدين استعدادهم لتنفيذ توجيهات الوزير نحو خطاب دعوي متسامح.

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كما ناقش وزير الأوقاف والإرشاد ،مع لجنة المواقيت والأهلة بمحافظة المهرة آلية توحيد توقيت الأذان خلال شهر رمضان المبارك و طوال العام.

وأشار وزير الأوقاف والإرشاد خلال الإجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيل المحافظة مختار بن عويض إلى ضرورة أن يتم تحديد التوقيت وفقا لرأي الفلكيين..موجهاً لجنة برئاسة الفلكي سالم الجعيدي بالنزول الميداني إلى محافظة المهرة للتحري و ضبط المواقيت.

من جانبها ثمنت لجنة المواقيت والأهلة حرص قيادة الوزارة على توحيد المواقيت ومتابعتها المستمرة في كل القضايا المتعلقة بذلك حفاظا على عبادة الناس و احتراما لهذه الشعيرة الدينية سواءا كان ذلك موقت الصلاة أو الصيام.