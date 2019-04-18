مصرع 7 من عناصر المليشيا بمواجهات مع الجيش غرب تعز

قتل 7 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرين في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز .
وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)"إن مجاميع من المليشيا هاجمت مواقع الجيش الوطني في منطقة "قهبان" وجبل "المرجحة" وتم التصدي لهم وقتل 7 وإصابة أخرين وتدمير رشاش عيار 21/7 قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار" .
وأضاف "أن المليشيا دفعت بتعزيزات إلى مواقعها في جبل "المرجحة" إلا ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت بنيرانها العناصر القادمة بعدما شهدت جبهة "قهبان" وعزلة اليمن خسائر كبيرة للمليشيا الانقلابية" .
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