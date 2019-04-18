شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو حميد الاحمر يتحدى المجلس الانتقالي الجنوبي ويفاجئهم بتصرفات مستفزة في معقلهم؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيخ حميد الاحمر عضوا مجلس النواب وهو في احد شواع مدينة سيئون بمحافظة حضرموت
وفي الفيديو الذي رصدة موقع صوت المغتربين ظهر الاحمر وهو يصافح عدداً من المواطنين من ابناء سيئون اصطفو لاستقباله والترحيب به
وكان الاحمر قد وصل مدينة سيئون صباح السبت الماضي وشارك في جلسات البرلمان التي عقدت بمدينة سيئون بحضور الرئيس هادي ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان العربي وعدداً من السفراء .
وكانت حملة تحريض واسعة قد دشنها عدداً من ناشطي الانفصال ومايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الشيخ حميد الاحمر , لكن الفيديو التالي كشف الفشل الذريع لتلك الحملات الممولة من اطراف معادية ضد رموز الشرعية.
شاهد الفيديو من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو حميد الاحمر يتحدى المجلس الانتقالي الجنوبي ويفاجئهم بتصرفات مستفزة في معقلهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.