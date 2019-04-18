شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : استشهاد قائد قوات الجيش الوطني في الضالع (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد البطل العقيد رفيق داجنه قائد قطاع منخلة بجبهة حمك في المعارك الدائرة هناك مع جماعة الحوثي الارهابية وحققت جماعة الحوثي انتصارات واسعة في جبال العود وقطاع منخلة

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