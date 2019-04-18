النخبة الشبوانية تقبض على أحد صانعي ومروجي الخمور

بعد عملية تتبع ورصد للمعلومات تمكن قوات النخبة الشبوانية/اللواء الثاني من إلقاء القبض على أحد صانعي ومروجي الخمور ظهر هذا اليوم في مدينة جول الريدة بمديرية ميفعه ، يدعى (صالح عوض خميس باعزون)".

وذكرت قيادة النخبة الشبوانية اللواء الثاني أنها ضبطت بحوزة المروج عشره لتر من الخمور المصنعه كانت جاهزه بينما كان يعد لتصنيع دفعة أخرى من الخمور لترويجها".

واشاد قائد النخبة الشبوانية/اللواء الثاني المقدم محمد سالم البوحر" بجهود جنود النخبة الشبوانية واليقضة والحس الأمني الذي يتمتع به رجال النخبة الشبوانية شكراً جهودهم المبذولة في مكافحة المخدرات والجريمة في مديريات شبوه مشدداً على تقديم المزيد من الجهود واليقضة لحفظ أمن وامان محافظة شبوه خاصه والوطن الجنوبي بشكل عام.

وتأتي هذه العملية في إطار استمرار مكافحة المخدرات والسموم القاتلة التي تتسبب بالاضرار للمواطن ولاسرته وللمجتمع بشكل عام.