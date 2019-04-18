وزارة التعليم الفني تقر وثيقة تنفيذ مشروع كلية المجتمع بسقطرى

أقرت لجنة المناقصات للوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ، الوثيقة الخاصة بتقديم العروض الفنية والمالية لاعمال الخدمات الاستشارية للاشراف على تنفيذ مشروع تشيد وتجهيز كلية المجتمع (كلية سمو الشيخ صباح) في محافظة سقطرى .

وناقشت اللجنة التي ترأسها وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس لجنة المناقصات الدكتور عبدالرزاق الاشول ، الاتفاق على الترتيبات اللازمة للوثائق الخاصة بالمكتب الاستشاري التي سيقوم بالاشراف على تنفيذ المشروع .

و أكدت اللجنة ، بدء المرحلة الاولى من اقرار الوثائق الخاصة بالجانب الاستشاري للمشروع ، والعمل في نهاية شهر أبريل الحالي على تنفيذ المرحلة الثانية المتضمنة اقرار الوثائق الخاصة بانشاء وتشيد المبنى الذي يقدر تكلفته 3 مليون و 500 الف دولار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

واشاد الاشول في الاجتماع ، بدور قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة في مواصلة دعمها السخي للقطاعات التنموية والخدمية في اليمن وخاصة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني للتخفيف من تداعيات الأوضاع الراهنة من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساهمة في تطوير العملية التعليمية على مستوى المحافظات اليمنية.